Luxemburg : Die Zahl neuer Wohnungseigentümer wird 2023 wohl weiter sinken

In diesem Zusammenhang schlägt die «Idea Foundation» vor, eine Eigenheimzulage zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte einzuführen, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, weil sie bereits zu variablen Zinssätzen verschuldet sind. «Konkret würde es darum gehen, die individuellen Wohnbeihilfen durch die Möglichkeit zu ergänzen, eine Zulage (in Form eines rückzahlbaren Vorschusses) zu gewähren. Dies soll Heimeigentümer, die einen Immobilienkredit aufgenommen haben und nicht in der Lage sind, die Hypothek zurückzuzahlen, vorübergehend unterstützen», so die Stiftung. Eine Alternative zu einem rückzahlbaren Vorschuss wäre, dass der Staat, je nach den von ihm ausgezahlten Beträgen, Miteigentümer der Immobilie wird. Er würde somit helfen, die durch den Anstieg der variablen Zinssätze verursachten Mehrkosten zurückzuzahlen.