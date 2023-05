Luxemburg: Die Zinssätze schießen weiter in die Höhe

Die Aufwärtsspirale der Zinssätze nimmt kein Ende. Am heutigen Dienstag hat die luxemburgische Zentralbank (LZB) auf einen weiteren Anstieg der Immobilienkredite verwiesen. Der variable Zinssatz für Immobilienkredite an private Haushalte stieg demnach im März 2023 um 8 Basispunkte auf 3,61 Prozent, gegenüber 3,53 Prozent im Februar 2023. Der feste Zinssatz ist in demselben Zeitraum um 15 Basispunkte auf 3,93 Prozent gestiegen.