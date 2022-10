Bahnverkehr: Die Zugstrecke zwischen Metz und Luxemburg wird auch am Mittwoch stark beeinträchtigt sein

Die Streikbewegung bei der SNCF wird am Mittwoch weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Metz und Luxemburg haben. Von den rund 60 Zügen, die zwischen den Hauptstädten an der Mosel und Luxemburg verkehren sollen, werden laut SNCF rund 30 fahren, was im Großen und Ganzen dem gleichen Verhältnis wie am Dienstag entspricht. Zwischen 5 Uhr und 8.30 Uhr werden lediglich neun Züge unterwegs sein, gegenüber den üblichen 14. Zwischen 16.45 und 20.00 Uhr, werden nur 10 von 14 Züge Luxemburg in Richtung Thionville verlassen.