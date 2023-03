In Norwegen werden Mitarbeiter per Drohne auf Bohrinseln geflogen.

Bemannte Drohnen sind (außerhalb Luxemburgs) längst keine Zukunftsmusik mehr. Schweden schickt mit ihnen Defibrillatoren – dreimal schneller als vorher – an Unfallstellen, Norwegen setzt per Drohne Mitarbeiter auf Bohrinseln ab und Finnland kontrolliert so seine Grenze zu Russland. Diese und weitere Beispiele hat LuxMobility-Geschäftsführer Patrick Van Egmond im Gepäck, wenn er an diesem Freitag vor der Luxemburger Philharmonie ein solches Gefährt präsentiert.