Chinesischer Einstieg : Die Zukunft von Cargolux bleibt unsicher

LUXEMBURG - Das Parlament befasst sich am Freitag erneut mit dem Dossier Cargolux. Thema des Ressortausschusses: ein möglicher Deal mit einem chinesischen Partner.

Der mögliche Einstieg von chinesischen Investoren bei Cargolux sorgt für Aufregung. L'essentiel/Jmh

Steht der Einstieg der chinesischen Investitionsgesellschaft HNCA bei Cargolux am Freitagabend kurz vor Abschluss? Die chinesischen Investiren wollen 35 Prozent der Aktien der Luxemburger Frachtgesellschaft übernehmen. Einzelheiten dazu könnte es am Freitag bei der Sitzung der Nachhaltigkeitskommission im Parlament geben, der letzten Sitzung eines Ausschusses vor der Auflösung des Abgeordnetenhauses am Montag.

Das Treffen wurde auf Wunsch von Serge Urbany, Déi Lénk-Abgeordneten und Mitglied der Nachhaltigkeitskommission, einberufen.

Mitte September hatte die luxemburgische Regierung bestätigt, dass sie in «engen Verhandlungen» mit den chinesischen Investoren stehe. Dabei sei HNCA «einer der potenziellen Kandidaten» für einen Einstieg ins Kapital der luxemburgischen Frachtfluggesellschaft, hieß es weiter.

«Übernimmt die jetzige Regierung die Verantwortung?»

«Nach meinen Informationen sind wir vor einem Vertragsabschluss nicht weit entfernt», sagte Serge Urbany gegenüber «L’essentiel Online». «Es bleibt nun abzuwarten, ob die Regierung die Verantwortung übernehmen wird, um einen Vor-Vertrag für den Einstieg zu unterzeichnen, ohne dass das neue Parlament ins Dossier einbezogen wird.» Urbany fragt sich ebenfalls, was für Folgen eine solche Übernahme fürs Personal und die Flugzeugflotte haben werde. «Werden die Chinesen beides unter Vertrag nehmen? Was passiert mit dem Logistiksektor in Luxemburg?», so Urbany weiter.

Der Deal mit dem neuen Partner könnte noch im Oktober vor den Wahlen am 20. Oktober abgeschlossen werden. Dem OGBL zufolge hielt sich Anfang der Woche eine Luxemburger Delegation in Henan auf, um das Projekt fertigzustellen. Mit dabei war auch Cargolux-CEO Richard Forson.

Gewerkschaften sind gespalten

Die Gewerkschaft LCGB sieht in der Übernahme der Anteile von Cargolux eine Chance für die Frachtgesellschaft. Um sich den wachsenden internationalen Anforderungen des internationalen Marktes zu stellen, könne die Luxemburger Wirtschaft auf ausländisches Kapital nicht verzichten.

Der OGBL sorgt sich dagegen um die Arbeitsplätze. Wie auch bei der früheren Übernahme der Anteile von Qatar Airways spricht die Gewerkschaft von einer Auslagerung der Wartungsarbeiten. Cargolux-Maschinen könnten für regionale Frachtaufträge in China eingesetzt werden.

Am Montag trifft sich der LCGB mit Nachhaltigkeitsminister Claude Wiseler (CSV). Der OGBL, der bereits mehrmals um eine Unterredung mit Wiseler in dieser Angelegenheit gebeten hatte, nimmt am Treffen nicht teil.