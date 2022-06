Luxemburgischer Serien-Hit : Die zweite Staffel von «Capitani» erscheint am 8. Juli auf Netflix

LUXEMBURG – Fans der Netflix-Serie «Capitani» können bald aufatmen. Am 8. Juni strahlt der Streaming-Riese Netflix endlich die zweite Staffel des beliebten Luxemburg-Krimis aus.

Die Neugier von luxemburgischen Muttersprachlern konnte bereits gestillt werden. Diese hatten nämlich die Möglichkeit den Serien-Hit schon zwischen dem 22. Februar und dem 12. Juni auf RTL zu verfolgen. Die Capitani-Anhängerschaft, die keine Lust auf Luxemburgisch hat, musste sich derweil in Geduld üben, um zu erfahren, wie die Abenteuer von Inspektor Luc Capitani und seiner Assistentin Elsa Ley weitergehen. Doch das Warten hat bald ein Ende: Koproduzent der Serie, Samsa Film, hat am heutigen Mittwoch bekannt gegeben, dass die zweite Stafel am 8. Juli auf Netflix erscheint.