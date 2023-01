Netflix-Hit: Die zweite «Wednesday»-Staffel kommt – das dürfen die Fans erwarten 

COURTESY OF NETFLIX

Das hat Netflix nun offiziell bestätigt. «Noch mehr Tortur erwartet euch. Ihr Glücklichen», schreibt der Twitter-Account Wednesday am 6. Januar 2023.

Mit ihrem Galgenhumor und scharfem Verstand hat Jenna Ortega in der Rolle als Wednesday die Herzen der Netflix-Zuschauerinnen und -Zuschauer erobert. Allein die legendäre Tanzszene auf dem Schulball der Nevermore Academy ist zum viralen TikTok-Trend geworden. Dutzende Fans haben die Choreo, die die 20-Jährige selbst einstudiert hat, nachgetanzt. Knapp zwei Monate nach dem Release der Hitserie verbrachten Zuschauende insgesamt über eine Billion Streamingstunden mit der Teenagerin.

Die erste Staffel endet damit, dass sich der «Hyde» als Tyler Galpin, gespielt von Hunter Doohan (28), entpuppt. Tyler soll weggesperrt werden, doch allenfalls gelingt ihm bereits auf der Fahrt zum Gefängnis die Flucht. Die Rückkehr des Monsters könnte also bevorstehen. Außerdem hat es Wednesday mit einem noch nicht identifizierten Stalker zu tun, der nicht nur sie bedroht, sondern auch ihren treuen Begleiter, das eiskalte Händchen. Könnte es sich bei dem mysteriösen Unbekannten um Xavier Thorpe, gespielt von Percy Hynes White (21), handeln? Immerhin war er es, der Wednesday ein iPhone schenkte, damit sie für die moderne Welt – hauptsächlich wohl aber eher für ihn – erreichbar wird.

Am 6. Januar haben die Macher von Netflix dann zur Freude vieler Fans bestätigt: «Wednesday» bekommt eine zweite Staffel. Wir verraten, was wir bisher über die Fortsetzung der Hitserie wissen – und was nicht. ( Achtung Spoiler für alle, die Staffel 1 noch nicht gesehen haben.)