Quarrington Hill : Dieb in England stiehlt Auto – samt Kleinkind

Den Alptraum jeder Familie haben Eltern in England erlebt. Ihr Auto mitsamt einem angeschnallten zweijährigen Mädchen auf dem Rücksitz wurde vor ihrer Nase von einem Dieb gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wagen parkte am Mittwochabend mit laufendem Motor vor dem Haus von Verwandten im nordostenglischen Dorf Quarrington Hill, während die Familie Einkäufe auslud. Da stoppte ein anderes Auto, ein Mann sprang heraus, kletterte in den Familienwagen und brauste los. Ein Familienmitglied hatte am Auto gestanden, konnte den Diebstahl aber nicht verhindern.