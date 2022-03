Aus der Ferne : Dieb stiehlt BMW und wird im Auto eingeschlossen

Die Zeiten werden härter für Autodiebe: Moderne Wagen können nicht nur aus der Ferne geortet, sondern auch bedient werden. Das wurde einem Gauner in Seattle zum Verhängnis.

Am Sonntagmorgen stahl ein Mann in Seattle im US-Bundesstaat Washington ein nicht abgeschlossenes Auto aus einer Parkgarage – der Schlüssel steckte noch in der Zündung – und fuhr damit davon. In einer Gasse hielt der Übeltäter daraufhin kurz an und döste noch im Auto ein. Ein schwerer Fehler, wie sich herausstellen sollte.