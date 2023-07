Police Grand-Ducale: Dieb und Dealer mit 118 Drogenkugeln im Bahnhofsviertel festgenommen

Kurz vor 17 Uhr am vergangenen Freitag hat ein Mann auf dem Boulevard d'Avranches in der Hauptstadt einer Frau die Geldbörse aus der Hand gerissen. Er «schüttete den Inhalt aus und flüchtete», so die Polizei in einer Pressemitteilung am Montagnachmittag. Er sei festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Sicherheitseinheit der Jugendstrafanstalt in Dreiborn eingewiesen worden.