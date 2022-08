Luxemburg : Dieb versteckt sich in Gebüsch vor Polizei

SASSENHEIM – Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, einen Lieferwagen in Petingen gestohlen zu haben. Als er verhaftet werden sollte, versteckte der Dieb sich in einem Gebüsch.

Die Polizei hat einen Mann verhaftet, der verdächtigt wird, in der Nacht von Montag auf Dienstag, auf der Place du Marché in Petingen, einen Lieferwagen gestohlen zu haben. Der Schlüssel soll wohl im Zündschloss gesteckt haben.

«Infolge der Fahndung konnte das Fahrzeug in der Rue de Niederkorn in Sassenheim lokalisiert werden», berichten die Ordnungskräfte. «Es befanden sich keine Personen im Fahrzeug. Nach der Kontrolle eines leerstehenden Hauses, in dem die von dem Verdächtigen getragene Kleidung gefunden wurde, konnte der Mann, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, festgenommen werden. Der Schlüssel für den gestohlenen Lieferwagen wurde an ihm gefunden».