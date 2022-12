Frankreich : Diebe brechen während Weihnachtsmesse im Elsass im Pfarrhaus ein

AMMERSCHIHR – Dreister Diebstahlt während einer Christmette in einem Dorf im ostfranzösischen Elsass: Einbrecher sind bei einem Pfarrer eingebrochen und haben die Kollekte gestohlen, während dieser in der Kirche war.

Im Osten vom Elsass kam es während der Weihnachtszeit zu einem besonders schamlosen Diebstahl. Langfinger sind in einem französischen Dorf bei einem Pfarrer eingestiegen und haben Geldspenden in unbekannter Höhe entwendet. «Ich gehe davon aus, dass die Einbrecher wussten, dass ich in der Kirche war. Die Uhrzeiten der Messen hingen aus», sagte Pater Alain Riegert, der Pfarrer von Ammerschwihr bei Colmar, der Nachrichtenagentur AFP.