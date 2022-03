Luxemburger Bahnhof : Diebe klauen Handy und geben Sim-Karte zurück

LUXEMBURG - Zwei Diebe haben einer Frau am Bahnhof das Handy gestohlen und anschließen die Sim-Karte zurückgegeben. Geschnappt wurden sie trotzdem.

Ungewöhnliche Rücksicht haben zwei Diebe am Samstag am Luxemburger Bahnhof auf ihr Opfer genommen. Nachdem einer von zwei Männern einer Frau in der Avenue de la Gare vor einem Schnellrestaurant das Handy geklaut hatte, flüchteten die Beiden nicht etwa, sondern warfen der Dame nach einem kurzen Gespräch ihre Sim-Karte vor die Füße. Anschließend nahmen sie Reißaus. Das teilte die luxemburgische Polizei mit.