Luxemburg : Diebe schlagen in Munsbach doppelt zu

MUNSBACH – Kriminelle haben am Donnerstag eine Person gleich zwei Mal bestohlen – am Geldautomaten und im Auto des Opfers.

Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ist eine Person am Donnerstag an einem Geldautomaten in Munsbach bestohlen worden. Nachdem das Opfer gegen 18.20 Uhr Geld abgehoben hatte, wurde ihm das Geld und die Bankkarte aus den Händen gerissen.