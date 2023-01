Luxemburg-Stadt: Diebe schlagen Ladentür ein und stehlen die Kasse

In dieses Geschäft in der Avenue de la Liberté wurde in der Nacht eingebrochen.

«Es passierte in der Nacht, die Polizei kam gegen 5 Uhr», erzählt Jeremy Buchet gegenüber L'essentiel. Sein Laden wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag überfallen. Der oder die Diebe «haben einen großen Stein gegen die Eingangstür aus verstärktem Glas geworfen». Der Ladenbesitzer bietet verschiedene Gegenstände zum Verkauf an, aber da die Einbrecher es eilig hatten, interessierten sie sich nicht dafür. «Sie gingen direkt zur Kasse und rissen alles heraus. Es ging sehr schnell», berichtet Jeremy Buchet.

Die Kassenschublade wurde einige Stunden nach der Tat in einer Straße in der Nachbarschaft gefunden. «Natürlich war nichts mehr drin. Da wir am Sonntag ausnahmsweise geöffnet hatten, war auch eine gewisse Summe drin.» Die Polizei, die ebenfalls von L'essentiel kontaktiert wurde, bestätigte die Fakten. Der Einbruch sei von einem Passanten gemeldet worden. »Die technische Polizei war vor Ort und eine Untersuchung wurde eingeleitet», so ein Polizeisprecher.