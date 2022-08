Luxemburg : Diebe stehlen Ducati von Privatgrundstück

PEPPINGEN – Ein oder mehrere Personen haben in der Nacht ein Motorrad gestohlen. Die Police Grand-Ducale bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Donnerstag haben ein oder mehrere Unbekannte in Peppingen (Gemeinde Roeser) in der Rue de Crauthem ein Motorrad gestohlen. Es handelt sich demnach um eine Ducati, Modell Diavel 1260S mit den luxemburgischen Kennzeichen SB2008 (L). Das Motorrad sei zur Hauptstraße hin auf dem Privatgelände eines Mehrfamilienhauses abgestellt gewesen.