Luxemburg : Diebe stehlen Marmortafel von Erpeldinger Friedhof

Im September ist auf dem Friedhof in der Rue de Mondorf in Erpeldingen eine Gedenktafel gestohlen worden, wie die Polizei am heutigen Montag schreibt. Demnach wurde die Tafel aus Marmor zwischen der ersten Septemberwoche und dem 27. September entwendet.