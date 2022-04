Luxemburg : Dieben haben Baustellen in Luxemburg im Visier

Luxemburg – In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte auf drei Baustellen im Großherzogtum die Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug sowie Arbeitsmaschinen gestohlen.

Diebe haben es im Großherzogtum offenbar auf Baustellen abgesehen: Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag einen Baucontainer in der Route de Bastogne in Clerf aufgebrochen. Dort entwendeten sie mehrere Maschinen der Marke Makita sowie große Wasserpumpen und einen Betonmischer.