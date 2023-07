Großregion: Diebesbande aus Luxemburg im nördlichen Saarland gefasst

Dass die grenzüberschreitende europäische Polizeizusammenarbeit funktioniert, hat sich am gestrigen Mittwoch gezeigt. Die Police Grand-Ducale habe ihre Kollegen im Saarland über die Position eines Fahrzeugs informiert, das wenige Stunden zuvor in Luxemburg nach einem Wohnungseinbruch gestohlen worden war. Laut tagesschau.de wurde der Pkw in Walferdingen entwendet.