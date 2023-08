Luxemburg: Diebesbande raubt Mann in Pfaffenthal aus – drei Festnahmen

Am gestrigen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr ist der Polizei ein Diebstahl mittels Gewalt an einer Bushaltestelle in Luxemburg-Pfaffenthal gemeldet worden. Eine Gruppe von drei Männern soll dem Opfer ein Mobiltelefon aus dessen Tasche entwendet haben. Dies teilt die großherzogliche Polizei am Montagmittag mit.