Diebstähle in Luxemburg: Jugendliche mit Taser bedroht und ausgeraubt

Gleich in mehreren Fällen kam es zu gewaltsamen Diebstählen am gestrigen Donnerstag.

Nachmittags hat sich laut Polizeiangaben ein junger Mann in der Route de Holzem in Mamer als Spendensammler einer karitativen Organisation ausgegeben, wobei er seinem Opfer Geld aus der Brieftasche entwendet haben soll. Eine Fahndung sei sofort eingeleitet worden und ein auf die Beschreibung zutreffender Jugendlicher wurde von der Polizei angetroffen und zur Dienststelle geführt.

In Luxemburg-Clausen in der Allée Pierre de Mansfeld kam es laut Polizeiangaben am Abend zu einem bewaffneten Diebstahl. Aktuellen Informationen zufolge seien drei Jugendliche von einer Personengruppe bedroht worden. Diese soll den Jugendlichen einen Taser sowie eine Schusswaffe (möglicherweise eine Schreckschusspistole) vorgehalten und diverse Wertgegenstände entwendet haben. Es kam laut Polizei zu keinen Verletzten und eine Klage wurde erhoben. Die sofortig eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

In der Nacht zu Freitag um 1.28 Uhr wurde ein weiterer junger Mann bei der Polizei vorstellig. Dieser gab laut Polizeibericht an, in Luxemburg-Stadt an der Tramhaltestelle Hamilius überfallen worden zu sein. Dort sei das Opfer von anderen Jugendlichen festgehalten und beraubt worden, habe sich schließlich aber befreien und flüchten können. Auch in diesem Fall konnten die Täter noch nicht gefunden werden.