Dienstleistungen: Luxemburger Inflation trotz Index unter Euroraum-Niveau

Die Inflation bei Dienstleistungen blieb in den ersten drei Quartalen des Jahres «weit unter der in der Eurozone beobachteten Inflation», stellt das Statistikamt Statec in seinem am Dienstag veröffentlichten Conjoncture Flash fest. Sie blieb unterhalb der Vier-Prozent-Marke, im Euroraum lag sie bei 4,7 Prozent. «Und das trotz dreier Lohnindexierungen im Jahr 2023», so das Institut. Maßgeblich eindämmend gewirkt haben demnach die Gratisnutzung von Schulkantinen und Maisons Relais sowie der kostenlose öffentliche Verkehr.