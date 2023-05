Topfit im Alter: Diese 102-Jährige teilt ihre Geheimnisse für ein langes Leben

Mit ihren 102 Jahren hat Gladys McGarey gerade ein Buch veröffentlicht, in dem sie Ratschläge für ein langes, glückliches und gesundes Leben gibt.

Sie fährt Fahrrad, geht täglich spazieren, bildet sich mit Hörbüchern weiter und denkt nicht mal daran, ihren Arztkittel abzulegen: Mit ihren 102 Jahren ist Dr. Gladys McGarey in Topform. Sie selbst wundert das kein Stück – die in Phoenix, Arizona lebende Pionierin der ganzheitlichen Medizin schwört auf eine ganze Reihe von Verhaltensweisen und Routinen, die für ihren Zustand verantwortlich sein sollen. Anfang Mai legte sie alle davon in ihrem Buch «The Well-Lived Life» (deutsch: das gut-gelebte Leben) offen. Ein kleiner Einblick.