Kampf um Finalplätze: Diese 16 Länder starten im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest

Am vergangenen Dienstag fand das erste Halbfinale statt.

Im britischen Liverpool kämpfen am Donnerstagabend die restlichen 16 Länder im zweiten Halbfinale um eines der zehn Finaltickets. Darunter ist das weibliche Duo Teya und Salena aus Österreich, dessen satirisches Lied «Who The Hell Is Edgar» über den Schriftsteller Edgar Allan Poe zumindest Außenseiterchancen zugerechnet werden.