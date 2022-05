Erstes Halbfinal : Diese 17 Nationen kämpfen um den Einzug ins ESC-Finale

Am Dienstagabend findet das erste Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contests statt.

Auf der Bühne im Pala Olimpico im italienischen Turin muss man sich am Dienstagabend im ersten Halbfinale gegen 16 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen.

Marius Bear (29) singt 2022 am ESC für die Schweiz.

Am Dienstagabend, 10. Mai, findet das erste Halbfinale des Eurovision Song Contests 2022 statt. Um sich für das Finale qualifizieren zu können, muss man sich gegen 16 andere Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen. Der zweite Teil des Halbfinales findet am 12. Mai statt, gefolgt vom großen Finale am Samstag, dem 14. Mai. Hier die Startreihenfolge der Länder.