Italien: Diese 200.000-Euro-Statue hätte der Influencer besser nicht umarmt

Sie sind rund um den Pool in der Nähe einer Skulptur zu sehen, dann umarmt einer von ihnen plötzlich die kostbare Statue des italienischen Bildhauers Enrico Butti (1847–1932). Auf einer Aufnahme einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie ein Mann stolpert und die Statue mit sich reißt. Diese fällt zu Boden und wird dadurch komplett zerstört. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert.



Das teure Missgeschick geschah in der Villa Alceo, einem historischen Wohnsitz im oberen Varesotto in Viggiù, einer Gemeinde im Valceresio an der Grenze zur Schweiz. Das heutige Luxusresort war bereits Ziel für Persönlichkeiten aus Showbusiness, Politik und Musik.