Nimm die Herausforderung an : Diese drei Tiktok-Challenges siehst du jetzt überall

Auf Tiktok trenden regelmäßig neue Herausforderungen, denen sich Millionen von Menschen annehmen. Manche davon erfordern gewisse Fähigkeiten, andere zielen lediglich auf den Unterhaltungsfaktor. Die folgenden drei füllen momentan die Feeds auf Social Media.

Sängerin Sarah Engels schreibt unter ihr «Bang»-Challenge-Video: Sie werde ungeduldig, wenn sie Hunger habe. Instagram/serellax3

Bekannte Creators machen es vor, Fans und User machen es ihnen nach – und am Ende sind sogar Stars und Sternchen mit am Start: Von den beliebten Tiktok-Challenges kommt so leicht keiner davon.

Hinter der Tür lauert eine Überraschung: Die «Knocking»-Challenge

Diese Tiktok-Challenge wurde vom Horror-Genre inspiriert und lebt von Clips mit filmischem Charakter: Dramatische Musik erklingt und es klopft laut an der Tür. Ein Kamera-Schnitt zur anderen Seite der Schwelle gibt Entwarnung: Meistens steht dort lediglich eine andere, herausgeputzte Version seiner selbst, welche mit der Faust auf die Tür schlägt. Anders ist es bei der Kölner Influencerin Ana Johnson. In ihrer humoristischen Interpretation der «Knocking»-Challenge, die 36 Tausend Mal aufgerufen wurde, zeigt sie eine Tücke des WG-Lebens. In ihrem Clip wartet der Mitbewohner darauf, dass das Badezimmer endlich frei wird.



Bitte bewerten: Die «10 von 10»-Challenge

Im Internet wird bewertet, was bewertet werden kann, seien es Hotels, Produkte oder etwa Restaurants. In Form der «10 von 10»-Challenge ist ein solches Bewertungssystem auch in die sozialen Medien übergeschwappt. Hier geht es darum, zu zeigen, welche Eigenschaften bei einem potenziellen Partner oder einer potenziellen Partnerin geschätzt würden – oder eben nicht. Meistens befragen sich zwei Freunde. Sie nennen verschiedene Situationen, aufgrund derer eine imaginäre Person auf einer Skala von eins bis zehn eingeordnet wird.

Der Hashtag «10von10» hat bereits 89 Millionen Aufrufe auf Tiktok. Eine so beliebte Challenge lassen sich deshalb auch die auf Social Media bekannten Elevator Boys aus Deutschland nicht entgehen.

Innert 3 Sekunden im Handstand: Die «Bang»-Challenge

Und auch eine sportliche Challenge macht aktuell die Runde auf Tiktok und Instagram: Bei der «Bang»-Challenge stehen die Teilnehmenden innert weniger Sekunden kopfüber in einem Spagat. Mit einem Fuß stoßen sie sich dazu von einer Wand ab, was die Übung ungefährlicher und ausführbarer macht. Nichtsdestotrotz erfordert die Endpose Beweglichkeit, Balance und Kraft, was die Challenge zu einer gängigen Aufgabe für Sportliebhaber macht. Die deutsche Sängerin und Schauspielerin Sarah Engels macht es bei einem Aufenthalt in Flims vor und erhält dafür fast 40 Tausend Likes.