Ukraine-Krieg: Diese fünf Faktoren werden den Kriegsverlauf im Jahr 2023 prägen

Über zehn Monate dauert der russische Überfall auf die Ukraine mittlerweile an. Genaue Prognosen über den weiteren Verlauf sind schwierig zu machen, …

Auf Twitter betont der Militärexperte und frühere australische General Mick Ryan, wie schwierig Vorhersagen im Ukraine-Krieg zu treffen sind, da das Kampfgeschehen so dynamisch ist. Hinzu komme, dass die Kräfteverhältnisse sehr schwierig zu bestimmen seien. Trotzdem sieht Ryan einige zentrale Faktoren, die den weiteren Verlauf des Krieges wohl maßgeblich beeinflussen werden. Diese fünf Variablen hat der Militärexperte zusammengetragen:

1. Munition

Gemäß Mick Ryan haben die Ukraine, Russland und viele ihrer Verbündeten große Mengen an Präzisionsmunition verbraucht, wodurch die Bestände stark zurückgegangen seien. Eine mögliche Lösung sieht der Experte darin, dass die Ukraine «wie die Amerikaner kämpfen» und weniger Munition verwenden. Trotzdem werden die Ukrainer viel Munition für Rückeroberungen brauchen.

2. Mobilisierung und Ausbildung von Truppen

Der Militärexperte schreibt, die Ukraine habe Berichten zufolge bisher rund 700.000 Einheiten mobilisiert und sei momentan sowohl zahlenmäßig als auch in Sachen Motivation den russischen Truppen überlegen. «Die Ukraine hat ihre Streitkräfte frühzeitig mobilisiert und bildet ständig reguläre und territoriale Streitkräfte für defensive und offensive Operationen aus», schreibt Ryan dazu.

Die im September letzten Jahres angekündigte «Teilmobilisierung» Russlands sei nach anfänglichen Startschwierigkeiten offenbar gestrafft worden. Dass Zehntausende neue russische Soldaten in die Ukraine strömten und im Jahr 2023 weitere hinzukommen, sei für die Verteidiger eine große Herausforderung. «Die Fähigkeit beider Seiten, ihre Leute möglichst effektiv zu mobilisieren, ist eine Schlüsselvariable in diesem Krieg», so Ryan.