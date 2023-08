Psychologie: Diese 5 zwischenmenschlichen Beziehungen brauchst Du im Leben

Doch welche Arten von zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es eigentlich? Laut Autorin und Speakerin Simone Heng, die sich mit dem Thema in ihrem Buch «Let’s Talk About Loneliness» auseinandersetzt, lässt sich der Begriff in fünf verschiedene Arten zergliedern.

Interaktionen, die den Tag versüssen

Wer sich auf Spaziergängen gegenseitig grüßt, ohne sich dabei zu kennen, begegnet sich auf einer zwischenmenschlichen Mikro-Ebene. Was für die einen vielleicht nach einer höflichen Notwendigkeit klingt, schüttet in Wirklichkeit durch den kurzen Augenkontakt stimmungsaufhellendes Oxytocin und stressreduzierendes Dopamin aus. Der Grund? Man fühlt sich wahrgenommen und dem großen Ganzen zugehörig. Nickt Dir Dein Nachbar also bei der nächsten Begegnung zu oder die Barista Deines Lieblingscafés lächelt Dich freundlich an, solltest Du kleine Gesten wie diese nicht als selbstverständlich nehmen.