Luxemburg: Diese Acts wollt ihr beim Eurovision Song Contest sehen

Die Luxemburger Regierung hatte im Mai ganz formell ihre «Unterstützung für die Teilnahme eines*einer Kandidaten*in an, der*die Luxemburg beim Eurovision Song Contest 2024 vertreten soll» mitgeteilt. Bereits fünf Mal ging die Trophäe des Komponistenwettbewerbs an das Großherzogtum.

Wer sein Glück in der Sprache seiner Wahl versuchen möchte, muss entweder die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzen oder mindestens drei Jahre ohne Unterbrechung in Luxemburg gelebt haben oder einen entsprechenden kulturellen Hintergrund und einen Bezug zur lokalen Musikszene haben.

CHAiLD

Der in Brüssel ansässige Elektropop-Sänger CHAiLD hat im vergangenen April seine erste EP «Urgent Care» vorgestellt. Der Luxemburger wurde in den Kommentaren am häufigsten erwähnt und belegt somit den ersten Platz des Rankings.