Auktions-Versteigerung: Diese Air Jordans sind die teuersten Schuhe aller Zeiten

Am Dienstag ging das teuerste Paar Schuhe aller Zeiten über den Ladentisch: Für 2,2 Millionen US-Dollar wurden die Air Jordan XIIIs versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilt. Die versteigerten Schuhe trug der namensgebende Basketballstar Michael Jordan während seiner letzten Meisterschaftssaison mit den Chicago Bulls, die unter dem Namen «Last Dance» (letzter Tanz) in die Geschichtsbücher einging.

Der bisherige Rekord für Jordan-Schuhe lag bei 1,47 Millionen US-Dollar; 2021 gingen die Nike Air Ships für diesen Preis über den Ladentisch. Die Basketballlegende hat sich also ein weiteres Mal selbst übertroffen. Damit besiegelt Michael Jordan nicht nur seinen Ruf als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, sondern auch seine Position als erfolgreichster Sportler im Verkauf von Modeartikeln. «Das heutige Rekordergebnis ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Nachfrage nach Michael-Jordan-Sportmemorabilien weiterhin alle Erwartungen übertrifft», sagte Brahm Wachter, Sotheby’s Head of Streetwear and Modern Collectables.

Doch nicht in irgendeinem Spiel: Er trug die nun teuersten Schuhe aller Zeiten in Spiel zwei der Finalserie gegen die Utah Jazz. (Symbolbild)

«Last Dance»

Michael Jordan trug die Air Jordan XIIIs während seiner letzten Meisterschaftssaison mit den Chicago Bulls in den Jahren 1997-98. Doch nicht in irgendeinem Spiel: Er trug die nun teuersten Schuhe aller Zeiten in Spiel zwei der Finalserie. In diesem Spiel skorte er 37 Punkte und trug so maßgeblich zu dem 93:88-Sieg der Chicago Bulls über die Utah Jazz bei. Die Bulls gewannen daraufhin die Meisterschaft. Es war bereits der sechste Titel von Michael Jordan und sollte auch der letzte bleiben.