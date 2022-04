Bridgerton, Élite und Co. : Diese angesagten Serien gehen gerade auf Tiktok viral

Kaum wird eine neue Show angekündigt, werden Social Media User kreativ und treiben den Erfolg der Streaming-Hits weiter voran. Riesigen Erfolg hatten auch die Songs zweier Musikerinnen, die auf Tiktok Songs teilten und damit kürzlich einen «Grammy» abräumten.

Seit Ende März ist die zweite Staffel der Serie «Bridgerton» auf Netflix verfügbar. Die von der bekannten Serien-Autorin und -Produzentin Shonda Rhimes («Grey’s Anatomy» und «How to get away with Murder») produzierte Serie, die auf der gleichnamigen Romanreihe basiert, spielt im frühen 19. Jahrhundert.