Cyberchef der Ukraine: «Diese Angriffe von Russland sind Kriegsverbrechen im Cyberspace»

Schon in der Vergangenheit soll Russland Cyberangriffe auf die Ukraine gestartet haben. 2016 waren rund 700.000 Haushalte in der Ukraine ohne Strom. Schuld soll ein Cyberangriff aus Russland gewesen sein.

An der Hackerkonferenz Black Hat in den USA traf der stellvertretende Leiter der ukrainischen Cybersicherheitsbehörde Victor Zhora (r.) auch den finnischen IT-Experte Mikko Hyppönen.

Zusammen mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine am 24. Februar hat auch ein weniger sichtbarer Krieg angefangen. Die Ukraine wird seither zunehmend zum Ziel von Hackerangriffen. Wie diese ablaufen, hat nun Victor Zhora, stellvertretender Leiter der ukrainischen Cybersicherheitsbehörde, an einer der global größten Hackerkonferenz erklärt. Die sogenannte Black Hat fand diesen Monat in Las Vegas statt. Er erzählt, dass die Ukraine seit Ende Februar so viel Cyberattacken abwehren müsse wie nie zuvor.