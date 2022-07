Rafaela Pimenta: Diese Anwältin ist die härteste Frau im Fußball-Geschäft

Rafaela Pimenta (links) mit Mino Raiola bei einem PSG-Spiel im Mai 2017. Getty Images

Die Temperaturen schnellen aktuell auf Rekordwerte zu, doch auch auf dem internationalen Transfermarkt geht es zurzeit so heiß zu und her, wie schon lange nicht mehr. Der niederländische Abwehrboss Matthijs de Ligt wechselt für 70 Millionen Euro zum FC Bayern, während sein alter Club Juventus Weltmeister Paul Pogba ablösefrei von Manchester United zurückholt. Altmeister Zlatan Ibrahimovic verlängert derweil bei der AC Milan um ein weiteres Jahr.

Schon Wochen zuvor gingen die Transfers von Stürmerstar Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City und derjenige von Ajax-Juwel Ryan Gravenberch zu den Bayern über die Bühne. Was die besagten Spieler alle eint, ist die Beraterin. Richtig gehört – eine der einflussreichsten Personen im Fußball-Business ist eine Frau, nämlich Rafaela Pimenta.

«Härteste Verhandlungsführerin im Geschäft»

Die Brasilianerin ist Professorin der Rechtswissenschaft und arbeitet seit über 18 Jahren in der Agentur des im April verstorbenen Star-Beraters Mino Raiola mit. Nach dem Tod des 54-jährigen Italieners ist Pimenta nun die Hauptverantwortliche, wenn es darum geht, die Deals der Agentur abzuwickeln.

Während Raiola immer wieder mit frechen Sprüchen und aufsehenerregenden Interviews das Rampenlicht suchte, bleibt die Juristin vorwiegend im Hintergrund. Angaben zu ihrer familiären Situation oder sogar zu ihrem Alter bleiben der Öffentlichkeit vorenthalten. Dafür gab ein Sportdirektor eines Premier-League-Clubs gegenüber «The Athletic» anonym Auskunft und bezeichnete die brasilianische Agentin als «wichtigste Person im Fußball, die niemand kennt», sowie als «die härteste Verhandlungsführerin im Geschäft».

Arbeit für Brasiliens Ex-Präsident

So soll Pimenta schon zu Raiolas Lebzeiten für die Ausarbeitung der Details in den Verträgen ihrer Klienten verantwortlich gewesen sein und habe dabei ihre Verhandlungspartner bis ins letzte Detail bearbeitet. Den Italiener lernte die Südamerikanerin einst zufällig bei einem Benefiz-Kick des brasilianischen Vereines Guaratingueta kennen, an dessen Gründung sie selbst beteiligt war.

Die Macherin im Hintergrund arbeitete vor ihrer Zeit im Fußball-Business für den früheren brasilianischen Präsidenten Fernando Henrique Cardoso und hatte eine wichtige Position im Kartellamt inne. Schon damals sei sie für ihr hartes Durchgreifen und für ihre rigorose Vorgehensweise berüchtigt gewesen.

Pogba nennt sie «Tante Rafa»

Hart am Verhandlungstisch mit Geschäftspartnern, warmherzig im Umgang mit den eigenen Spielern. So wird Pimenta auch in der Amazon-Doku «The Pogmentary» dargestellt, in der das Leben von Juve-Rückkehrer Paul Pogba präsentiert wird. Mit dem Weltstar pflegt sie ein enges Vertrauensverhältnis. Pogba nennt sie in der Serie in Gesprächen mit seinen Kindern liebevoll «Tante Rafa».