Nicole Aunapu Mann: Diese Astronautin fliegt als erste indigene Frau ins Weltall

Die in Kalifornien geborene Mann hat die U.S. Naval Academy absolviert und bekleidet heute den Rang eines Obersts im U.S. Marine Corps. Sie erwarb ihre Abzeichen als Navy-Fliegerin und wurde zweimal an Bord von Flugzeugträgern eingesetzt, auf denen sie Einsätze zur Unterstützung von Kampfhandlungen im Irak und in Afghanistan flog. Außerdem erwarb sie einen Master-Abschluss in Maschinenbau in Stanford.