Luxemburg: Diese Autobahn-Sperrungen stehen für das Wochenende an

Für Autofahrer im Großherzogtum reiht sich eine Hiobsbotschaft an die nächste: Zum dritten Mal in fast einem Monat wird die Autobahn A3 zwischen dem Kreisverkehr Gluck und dem Autobahnkreuz Hesperange ab diesem Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das hat die Straßenbauverwaltung im Vorfeld bekannt gegeben. Grund dafür seien die Bauarbeiten für den Ban de Gasperich. Der Verkehr wird über den Boulevard F. W. Raiffeisen und den Boulevard de Kockelscheuer umgeleitet, wie die Behörde informiert.