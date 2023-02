Line-up enthüllt : Diese Bands und Musiker treten beim «Siren's Call» auf

Beim kommenden «Siren's Call» Festival wird «Phoenix» als Headliner spielen. Am Samstag, den 24. Juni, tritt die französischen Indie-Popband auf dem Vorplatz der Abtei Neumünster auf. Dass «Phoenix» kommt, ist schon seit Dezember klar, was den Veranstaltern vom Atelier einen klaren Kopf für das weitere Booking verschaffte. «Der erste Stein ist immer am schwierigsten zu legen», sagt Michel Welter, Atelier-Geschäftsführer.