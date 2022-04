Sündhaft teures Schmuckstück - Diese Bedeutung steckt hinter Jennifer Lopez’ knallgrünem Verlobungsring

Für den Verlobungsring griff der Schauspieler tief in die Tasche.

Die Sängerin teilte die Neuigkeit in ihrem «On the JLo»-Newsletter mit.

Jennifer Lopez (52) gab am Freitagabend zu Tränen gerührt ihre Verlobung mit Ben Affleck (49) bekannt.

Viele fühlten sich ins Jahr 2002 zurückversetzt, als Jennifer Lopez am Freitagabend ihre erneute Verlobung mit Ben Affleck bekannt gab. In einem exklusiven Video, auf das Fans über den Newsletter der Sängerin zugreifen können, zeigt die 52-Jährige ihren Verlobungsring. Auffällig am Hingucker-Schmuckstück sind nicht nur seine Größe und der funkelnde Diamant, sondern auch die grüne Farbe des Steins. Und die hat offenbar eine ganz besondere Bedeutung.