Reisende Luxemburger : Diese Bedingungen gelten bei Urlaub in Europa

Angesichts der Coronavirus-Pandemie haben einige Länder neue Regeln für Einreisende eingeführt: Negativer Corona-Test, Quarantäne, ...

Den Urlaub in einem europäischen Land zu verbringen, kann diesen Sommer kompliziert oder sogar unmöglich werden. Angesichts der Coronavirus-Pandemie haben einige Länder neue Maßnahmen ergriffen, die sich insbesondere an Touristen richten.

Eine Reise nach Madeira oder auf die Azoren ist nur möglich, wenn ein negativer Covid-19-Test durchgeführt wurde. Auch im Falle einer Durchreise durch die Slowakei oder Litauen ist dieser erforderlich. Wer die Slowakei nicht nur durchquert, sondern plant dort Urlaub zu machen, muss in Selbst-Isolation und noch einen Test vor Ort machen. In Litauen sowie in Dänemark und Finnland dürfen Reisende aus Luxemburg derzeit nicht über die Grenze.

Zehn bis 14 Tage Quarantäne

In Norwegen sowie in der Schweiz gilt die zehntägige Quarantäne-Regelung. Estland, Lettland, Slowenien, Rumänien, Irland, Island und Deutschland haben sich auf 14 Tage Quarantäne festgelegt. Diese kann aber auch umgangen werden. Wer sich in Island gleich nach der Ankunft testen lässt und nicht am Coronavirus erkrankt ist, muss nicht in Isolation. In Deutschland können Reiselustige einen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen, um dennoch den geplanten Urlaub anzutreten.