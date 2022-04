Phallus-Gebäck & Co. : Diese beiden Frauen wollen Kuchen sexy machen

Mit ihrem neuen Kollektiv gehen die New Yorkerinnen Aliza und Tanya der Geschichte des Kuchens nach. In der ersten Ausgabe «Sexy Cake» zeigen sie, dass Gebäck unheimlich erotisch sein kann.

Kuchen kann sexy sein: Das New Yorker Kollektiv Cake Zine beweist das mit seinem Magazin «Sexy Cake».

Von Phallusgebäck bis Cakesitting – in der ersten Ausgabe des Kuchen-Magazins von Cake Zine dreht sich alles um Kuchen und Sex. Cake Zine ist das New Yorker Kollektiv bestehend aus Food-Redaktorin Aliza Abarbanel und Bäckerin und Doktorandin Tanya Bush.

Erotische Kuchen-Poesie

Aliza und Tanya lernten sich bei einem Charity-Kuchenverkauf in Brooklyn kennen und überlegten bereits dort, was ihr nächstes Projekt sein könnte. Eine große Recherche rund um das Thema Kuchen, betrachtet aus verschiedenen Blickwinkeln, sollte es schließlich werden: Cake Zine war geboren.

Torten, Trash und Trennungen

Das Thema Kuchen boomt – in der Pandemie schossen die Suchanfragen für verzierte Kuchen, bestückt mit essbaren Blumen oder lustigen Sprüchen, wie jenen auf den sogenannten Trennungstorten, in die Höhe. Experimentell sollten die gebackenen Kunstwerke sein. Oder eben besonders sexy.

Better Than Sex Cake

Und dann wird natürlich ganz viel über sexy Kuchen, wie etwa den sogenannten Better Than Sex Cake mit Caramel und Schlagrahm, philosophiert:

Essen und Sex sind sich ähnlich

Auf die Frage, was den Reiz rund um erotischen Kuchen ausmache, antwortet Cake Zine-Mitgründerin Tanya Bush in einem Artikel von «Eater»: «Ich bin Bäckerin und Doktorandin und wollte kritischer und kreativer über Desserts nachdenken. Sie als etwas betrachten, das über ein paar Bissen am Ende der Mahlzeit hinausgeht.»