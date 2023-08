Schädliche Produkte: Diese bekannte Zahnpasta würde eine Zahnärztin nie kaufen

Zwischen den gefühlt 32 Zahnbürsten, in etwa gleich vielen Pasten, Mundwassern, Interdentalbürstchen, Reinigern und anderem Zubehör rund um die Mundhygiene gute Produkte auszuwählen, ist gar nicht so einfach. Viele setzen daher fast ein Leben lang auf die gleiche Ausstattung, die oft nicht über Bürste und Zahnpasta hinausgeht. Zahnärztin Hannah Selzner rät zur Besserung. Was Du wirklich brauchst und was Du im Regal ignorieren solltest? Finde es heraus!