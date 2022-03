Feuerpause in Hafenstadt : Diese Bilder zeigen das komplette Ausmaß der Zerstörung von Mariupol

Mariupol ist zum Symbol des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geworden. Von der Hafenstadt ist nach wochenlangen Kämpfen nicht mehr viel übrig geblieben.

Russland hat für die ukrainische Hafenstadt Mariupol eine Feuerpause ausgerufen. Die Maßnahme werde am Donnerstag um zehn Uhr (neun Uhr MESZ) in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilistinnen und Zivilisten über einen humanitären Korridor herauszuholen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die ukrainische Regierung in Kiew hat 45 Busse zur Evakuierung von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Mariupol entsandt.