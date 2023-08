USA: Diese Brutalo-Lehrerin muss für zehn Jahre ins Gefängnis

In einem Gericht im US-Bundesstaat West Virginia hat am Dienstag der Prozess gegen die Lehrerin Nancy Boggs stattgefunden. Eltern der betroffenen Schüler waren anwesend und mussten erstmals die schockierenden Berichte und Videoaufnahmen der Misshandlungen miterleben. Die Lehrerin wurde unter anderem aufgrund von Videos, die in den Klassenräumen gemacht wurden, überführt.

«Du bist böse, Mama will dich nicht»

Den Kindern sagte die heute 67-Jährige: «Du bist böse, niemand will dich. Mama will dich nicht, Papa will dich nicht, sogar Gott will dich nicht.» Einige Schüler wurden von ihr isoliert und mussten stundenlang in einem Badezimmer oder hinter einer Trennwand verbringen, ihr Essen vom Boden oder aus einem schmutzigen Waschbecken essen.