Gesetz abgestimmt : Diese Corona-Vorschriften gelten ab Oktober in Deutschland

Deutschlandweit soll weiter eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen gelten, aber nicht mehr in Flugzeugen. Auch in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen soll es eine solche Maskenpflicht geben. Bei Besuchen in Pflegeheimen und Kliniken soll zudem ein negativer Test vorgelegt werden müssen.