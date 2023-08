Reisehoroskop: Diese Destination passt am besten zu Deinem Sternzeichen 

Eine Astrologin verrät, welche Destination im Jahr 2023 zu welchem Sternzeichen passt. Pexels/Roberto Nickson

Ob Surfen an der Küste der Algarve oder Pizza backen in der Toskana: Dieses Jahr möchte der Sommer so richtig ausgekostet werden. Welches Abenteuer die Sterne bereit halten, hat sich die Reisebuchungsplattform Omio gemeinsam mit der Star-Astrologin Lori Haberkorn genauer angesehen. Schau unter deinem Sternzeichen nach, welche Reise laut der Astrologin dieses Jahr unvergesslich sein könnte. Ob Du daran glaubst, ist dir überlassen – die Destinationen sind so oder so eine Reise wert.

Widder (21. März - 20. April)

«2023 ist als Mars-Jahr definitiv dein Jahr! Und die guten Neuigkeiten: Ab der zweiten Jahreshälfte geht es erst so richtig los. Energie hast Du als Feuerelement bekanntlich genug. Kein Berg ist zu hoch und kein Abenteuer zu wild. Tobe dich am Camilo Beach an der Algarve beim Reiten der Wellen aus, entdecke verborgene Höhlen von Benagil im südlichsten Teil von Portugal und finde Inspiration für die nächste Reise in den kleinen Cafés nebenan.



Auch das noch eher unbekannte Pindosgebirge in Griechenland könnte mit Bären und Wildkatzen Nervenkitzel versprechen. Sehnst Du dich nach einer Herausforderung fernab von Trubel und Alltagsstress, dann sind die tiefsten Schluchten der Welt im Pindosgebirge genau das Richtige für deine Sommerreise.»

Stier (21. April - 20. Mai)

«Die Weingläser klirren, Menschen lachen und im Hintergrund erklingt fröhliche Musik. Willkommen in Bella Italia! Als Stier liebst Du all das Schöne im Leben. Sei es gutes Essen, Mode, Kunst oder die Natur in ihrer vollkommenen Fülle. Italien schenkt dir all das in diesem Sommer of Love, denn die Venus steht im Löwen. Und Venus ist bekanntlich nicht nur dein Planet, sondern auch die Muse von Florenz.

Und Florenz wird genau wie die Insel Mallorca deinem Sternzeichen zugeordnet. Warum also nicht diesen Venus-Sommer an genau Ihren Orten verbringen? Während Du in Florenz Pizza, Gelati und Pasta neben Botticelli, Gucci und Michelangelos David geniesst, kannst Du dich im erst kürzlich eröffneten Creative Luxury Hotel Corazon auf Mallorca kreativ so richtig austoben und nebenbei noch die Blüte der Natur auf der Insel geniessen.



Und wenn Du aus dem Genuss gar nicht mehr herauskommen willst, dann kannst Du ja auch noch einen Trip in den Süden Italiens planen. Denn hier wartet die Amalfi-Küste bereits sehnlichst auf dein Kommen!»

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)

«Keine Party ohne dich – das ist das Motto deines Sommers. Egal ob auf einer schicken 70ies-Style Houseparty in Beverly Hills oder im flatternden Hippie-Kleid unter dem Mondlicht auf Mykonos – Du bist der Star jeder Party! Denn mit deinen positiven Vibes und deinem unglaublichen Humor bringst Du nicht nur Schwung in jegliches Geschehen, sondern ziehst auch genau die Menschen an, mit welchen Du diesen Sommer deine großen Visionen verwirklichen könntest.



2023 hat sich bereits vieles in Ihnen bewegt und eventuell befindest Du dich in einer großen Transformation. Nun ist alles möglich. Schon mal Moon Manifesting ausprobiert? Vielleicht ist dieser Sommer, mit all den magischen Nächten auf Mykonos & Co., genau der perfekte Start dafür!»

Krebs (22. Juni - 22. Juli)

«Zu Hause. Das ist das Gefühl, was jeder Ort bei dir auslösen darf. Denn als Krebs stehen Wohlbefinden und Gemütlichkeit ganz oben auf deiner Prioritätenliste. Die kleine Schwester von Mallorca, die Insel Menorca, ist also genau das Richtige für deinen Sommer (und auch gerne Winter) in 2023. Sie gilt – noch – als kleiner Geheimtipp, ist nicht überlaufen und zwischen paradiesischen Buchten, Schafen und Ziegen findest Du in den herzigen Fischerdörfchen genau das Gefühl von zu Hause und Familie in den Menschen der kleinen Insel.



Ein ähnliches Gefühl löst auch Wien in dir aus. Erkunde die alten Gebäude der Innenstadt, lausche dem typischen Wiener Schmäh und finde an heißen Tagen Abkühlung im Naturhistorischen Museum oder dem Krapfenwaldbad mit Aussicht auf die gesamte Stadt. Gehe es entspannt an, denn aus der Ruhe entstehen bei dir neue Ideen.»

Löwe (23. Juli - 23. August)

«Bereit für den Sommer deines Lebens? Liebesplanet Venus ist über den gesamten Sommer bis zum 9. Oktober in deinem Zeichen und bringt neben etwas Drama vor allem eines in Ihr Leben: Liebe und Lebensfreude. Und das auf allen Ebenen. «Mehr ist mehr» ist die Devise deines Reisesommers. Egal ob auf den großen Boulevards von Paris und New York oder in den kleinen Gassen von Saint-Tropez, Nizza und Cannes. Trage dein schönstes Outfit und lass keine Möglichkeit aus, zu sehen und gesehen zu werden.

Und weil Du in diesem Sommer gar nicht genug bekommen kannst und vor Energie und Motivation fast platzt, plane im August gern noch einen Kurztrip nach Ibiza, Santorini oder Rom ein.»

Jungfrau (24. August - 23. September)

«Dieses Jahr hat es in sich. Als Jungfrau bist Du nicht selten zu streng und kritisch mit dir selbst und Kontrolle abgeben ist nicht unbedingt das Einfachste. In diesem Sommer darfst Du dich jedoch dem Fluss des Lebens hingeben und dich dabei nochmals neu entdecken. Denn er bringt dich nicht nur an die magischsten Orte dieser Welt, sondern vor allem zu dir selbst. Egal ob bei einem spontanen Kurztrip nach Amsterdam, bei dem Du dich dem Rausch des bunten Lebens hingeben darfst oder einer intensiven Reise zum Herzen der USA.



Vor allem Wyoming und eine mehrtägige Tour durch den Yellowstone National Park mit all den verschiedenen Facetten der Natur, könnte es dir in diesem Sommer und Herbst antun. Vom Grand Canyon zu Geysiren, Wildlife Touren und dem atemberaubenden Yellowstone-Supervulkan – Wyoming bietet so einiges.»

Waage (24. September - 23. Oktober)

«Als Waage liebst Du es, dich mit schönen Dingen zu umgeben. Und wie auch beim Stier, ist dein Planet Venus in diesem Sommer höchst aktiv. Finde das Schöne in allen Sinnen auf den Basaren in Marrakesch und lass dich von Düften und Geschmäckern in andere Welten zaubern. Das Beste daran: Dafür muss man nicht im Riad oder Agafay verweilen, denn auch die kleineren Hotels und Apartments im Zentrum faszinieren mit höchster Ästhetik, kraftvollen Farben und stilvollem Design.



Möchtest Du spontan verreisen, dann findest Du all das auch auf den Straßen Lissabons. Als Andenken dürfen hier die bekannten Keramikfliesen für Küche, Bad oder Terrasse natürlich nicht fehlen. So hält der Sommer mit seinen Erinnerungen das gesamte Jahr lang an!»

Skorpion (24. Oktober - 22. November)

«Als Skorpion liebst Du Extreme! Wenn ´Du etwas erleben möchtest, dann zu hundert Prozent. Und wenn du Entspannung benötigst, dann aber bitte auch zu hundert Prozent. Während die belebten Straßen Londons mit Museen, alten historischen Gebäuden, Konzerten und leckeren Spezialitäten der gesamten Welt, deinen Geist mit Inspiration durchfluten, so findest Du Ruhe und Erdung auf Sizilien oder Elba. Hier kannst Du nicht nur die Füße hochlegen, sondern auch mal richtig zur Ruhe kommen.

Möchtest Du in 2023 eine wirklich transformierende Reise planen, dann ist Kairo mit den Pyramiden von Gizeh genau das Richtige. Vor allem im Herbst könnte diese Reise zu der ein oder anderen Erleuchtung führen.»

Schütze (23. November - 21. Dezember)

«Das Reisen wurde dir mit deinem Sternzeichen quasi in die Wiege gelegt, so gelten die Schützen doch als die Weltenbummler unter den Tierkreiszeichen. Wo die Reise für dich dieses Jahr hingeht? Der Sommer möchte definitiv im Süden und in der Wärme genossen werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Yoga-Retreat direkt am Meer? Ob Malaga, Marbella oder Cádiz – Andalusien öffnet Ihnen diesen Sommer alle Portale für eine Selbstfindungsreise.

Doch diese endet nicht mit dem Sommer, denn Du bist stets auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wenn die Tage wieder etwas kürzer werden, könntest Du im hohen Norden Norwegens die Polarlichter entdecken. Die Lofoten bieten sich dafür besonders gut an.»

Steinbock (22. Dezember - 20. Januar)

Als geerdeter Steinbock strahlst Du stets Stabilität, Vertrauen und Sicherheit aus. Gerne übernimmst Du die Verantwortung und bist der Leader unter den Sternzeichen. Diesen Sommer stehen jedoch alle Zeichen auf Liebe und Zweisamkeit. Genieße romantische Stunden bei Gondelfahrten durch die Kanäle Venedigs und erlaube dir kitschige Spaghetti-Küsse à la Susi und Strolch in kleinen Gassen der venezianischen Stadt.

Möchtest Du noch mehr Frischluft schnappen, dann nimm dir etwas Auszeit in den Schweizer Alpen. Die sind nämlich nicht nur im Winter beliebt, sondern überzeugen vor allem im Sommer mit einer prächtigen Vielfalt an sportlichen Aktivitäten. Schon mal die Wallisser Berge rund um Zermatt erkundet? Für eine kühlende Erfrischung sorgen Bergseen, Flüsse und ein wohlverdienter Spritz auf der Hütte.»

Wassermann (21. Januar - 19. Februar)

«Keiner ist so wie Du und das ist deine Superpower. Berlin empfängt dich hierfür in diesem Sommer mit offenen Armen und wie die Berliner so schön sagen würden: Kein Sommer ist besser, als der, den man in Berlin verbringt. Zieht es dich doch eher in den Süden, dann findest Du dein Berlin-Glück mit all seinen Kuriositäten auch auf Ibiza.

Tanze bis in die Morgenstunden mit dem Blick auf die mystische Insel Es Vedra im südlichen Teil der Insel oder erkunde die Geheimnisse von Ibiza bei einer Katamaran-Tour rund um die Insel. Die kraftvollen Vibes der Insel werden deine Energietanks wieder voll aufladen.»

Fische (20. Februar - 20. März)

«Eat, Pray, Love mal etwas anders. Nämlich nicht auf Bali, sondern in Kroatien und Island. In diesem Sommer bringt Venus zwar einen großen Schwung in dein Berufsleben, doch als sensibles Wesen darfst Du dabei nicht den Ausgleich und Zeit für dich vergessen. Mit einem Trip zu den Plitvicer Seen in Kroatien oder einer ausgiebigen Auszeit und Reise zu den Naturwundern von Island, kommst Du am Ende des Jahres zu einem neuen Höhepunkt der Erfolge.

Schwimme bei den Wasserfällen Kroatiens oder reite auf den Islandpferden durch die Dünen von Island. Lass deinen Alltag zurück und gönne deiner Seele freien Lauf. Auf deiner Reise kannst Du mit Venus an der Seite die neuen Verbindungen entwickeln, die für ein Leben lang bleiben.»

