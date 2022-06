Feuerwerk zum Nationalfeiertag: Ein 11-Jähriger taucht die Hauptstadt in Luxemburgs Farben

Jo André in seiner Schaltzentrale.

Musik, schillernde Farben, Leuchten und Glitzern in bis zu 180 Metern Höhe – die 17 Minuten Zauber, die am Mittwochabend anlässlich der Feierlichkeiten vor dem Nationalfeiertag geplant sind, wird dieses Jahr ein elfjähriger Junge abfeuern. Damit erstrahlt das Fest mit seinem Feuerwerk von der Adolphe-Brücke nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder in vollem Glanz.