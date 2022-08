Drinks, Nacktbilder, Ferien: Diese Dinge genießt Britney Spears seit dem Ende ihrer Vormundschaft

Seit sie selbst über ihr Leben bestimmen kann, holt Britney so einiges nach, was sie in den letzten Jahren verpasst hat. Auf Instagram zeigt sie unter anderem regelmäßig, wie sie Ferien am Strand genießt.

Auswärts Cocktails trinken

Diese Woche präsentierte Britney Spears (40) auf Social Media abermals, wie sehr sie aktuell ihr Leben genießt – und Dinge tut, die ihr während ihrer rund 13 Jahre andauernden Vormundschaft untersagt waren. In ihrer Instagram-Story postete die Sängerin am Donnerstag ein Video, in dem sie zeigt, wie sie in einer Bar einen Cocktail trinkt. «Das ist mein erstes Mal in einer Bar. Ich fühle mich so schick und elegant», sagt Britney freudig in die Kamera.