Luxemburg: Diese Dinge lassen Menschen am häufigsten im Zug liegen

Handys, Brillen, Kinderwagen, E-Zigaretten... Zugfahrten können stressig sein und so passiert es gerne mal, das etwas liegen bleibt. Im Jahr 2022 wurden mehr als 10.000 Akten vom Fundbüro des Luxemburger Bahnhofs bearbeitet. Dorthin kommen all jene Gegenstände, die in den CFL-Zügen und -Bussen des Landes zurückgelassen wurden. Die Hälfte davon waren Fundstücke, also Gegenstände, die von ehrlichen Häuten gefunden und zur nationalen Eisenbahngesellschaft gebracht wurden. Die andere Hälfte wurde auf der Plattform Nova Find registriert, die dazu dient, Besitzer mit ihren verlorenen Gegenständen wieder zu vereinen.