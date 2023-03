Vorsicht: Diese Dinge solltest du vor deiner Hochzeit auf keinen Fall tun

Kourtney Kardashian und Travis Barker haben sich 2022 das Jawort gegeben. Ob die Kardashian-Schwester auch auf das eine oder andere verzichtet hat? Instagram/kourtneykardash

Der Hochzeitstermin steht direkt vor der Tür, doch bis es so weit ist, scheint die Liste mit den To-dos unendlich, der Überblick ist längst verloren. Kommt dir dieses Szenario bekannt vor? Dann dreh den Spieß doch mal um und denk an all das, was du nicht mehr vor dir hast – oder sogar unbedingt vermeiden solltest. Damit du nicht übers Ziel hinausschießt, sieh von diesen fünf Dingen vor der Trauung besser ab.

1. Neue Kosmetik- oder Pflegeprodukte

Wer plötzlich experimentierfreudig wird und wild neue Skincare oder Parfüms testet, läuft immer Gefahr, diese nicht zu vertragen. Im schlimmsten Fall kann das zu Pusteln, Ausschlag oder Juckreiz führen – im besten Fall kommst du mit Pickeln davon. Beides hält meist leider länger als einen Tag und beides möchte man auf Hochzeitsfotos lieber nicht haben.

2. Selftan

Das heißt natürlich nicht, dass du an deiner Hochzeit auf einen schönen Glow verzichten solltest. Sieh nur davon ab, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Besser ist ein professioneller Spray-Tan, bei dem der Job mit einer Sprühpistole von Hand ausgeführt wird. So passt die Farbe zum eigenen Hautton und keine Stelle wird vergessen. Tipp: Wenn du einen Tag zuvor ein Peeling machst, hält dein sommerlicher Teint noch länger. Nach der Prozedur solltest du bis zum Hochzeitsfest von Peelings absehen.

Mit einer Airbrush-Pistole und von Hand aufgetragen stehen die Chancen für einen streifenfreien Glow gut. Getty Images/iStockphoto

3. Haarfarbe und Schnitt

An der eigenen Hochzeit möchte man so gut wie möglich aussehen. Bist du aktuell brünett und langhaarig und der Meinung, bei dir würde dieser Fall mit einem platinblonden Bob eintreten … denk aber lieber noch mal drüber nach. Gerade große optische Veränderungen, die nicht so einfach rückgängig zu machen sind, sollten in Zeiten von Aufregung und Vorfreude gut überlegt sein. Außerdem gäbe es noch eine spannendere Alternative: Wie wäre es mit einem Wedding-Chop, bei dem während des Hochzeitsfests die Haare kürzer geschnitten werden?

4. Beauty-Treatments

Du hast noch nie ein Hydrafacial gemacht, liebäugelst mit einem Jetpeel oder willst noch schnell eine Falte mit Botox wegspritzen? Lass dich beraten und go for it – aber mach es nicht wenige Tage vor deiner Hochzeit! Es kann im Anschluss immer zu länger anhaltenden Rötungen, blauen Flecken oder Schwellungen kommen, selbst wenn grundsätzlich gar nichts schiefgegangen ist. Plane bei Beauty-Behandlungen besser etwas Puffer ein.

5. Alkohol und lange Nächte

Egal, ob du versuchst, mit einem Party-Abend ein paar Tage vor dem Fest herunterzukommen, oder dir die Nacht um die Ohren schlägst, weil du noch in den letzten minutiösen Planungen steckst: Schlafentzug sorgt für geschwollene Augen, ein aufgequollenes Gesicht und einen fahlen Teint und das leider nicht nur einen Tag lang. Dir steht bald eine große Party bevor, daher solltest du die Zeit vorher so ruhig wie möglich angehen.