Sommerferien: Diese drei giftigen Fische tummeln sich im Mittelmeer

1 / 2 Viele können ihre Ferien am Mittelmeer kaum abwarten. Im Wasser ist jedoch Vorsicht geboten. 20min/Community Laut Silvia Frey, Meeresschutzbiologin von KYMA sea conservation & research, breiten sich giftige Fische derzeit schnell aus. Privat

Während der Sommerferien reisen viele ans Mittelmeer. Jedoch aufgepasst: Giftige Fische könnten Dir Deine Ferien vermiesen. Das passierte erst kürzlich einer Achtjährigen in Griechenland. Beim Baden sei sie auf einen Fisch getreten. «Sie schrie vor Schmerzen und sagte, dass sie unerträglich seien», erzählt ihr Vater gegenüber der serbischen Zeitschrift Blic. Einige Fischarten, die beim Kontakt mit Menschen sogar tödlich sein können, verbreiten sich derzeit wegen der steigenden Temperaturen im Mittelmeer rasant. Wir stellen Dir drei Übeltäter vor, von denen Du Dich besonders in Acht nehmen solltest.

Indischer Rotfeuerfisch

Eigentlich ist der rot-weiß-gestreifte Indische Rotfeuerfisch im Roten Meer und im Indischen Ozean heimisch. Aufgrund des Klimawandels und dem damit verbundenen wärmeren Gewässer ist die Art nun jedoch über den Suezkanal ins Mittelmeer vorgerückt. Dort nimmt sie derzeit in einem noch nie da gewesenen Ausmaß zu, sagt Fabienne McLellan von OceanCare. «Sie werden vor allem im östlichen Mittelmeer beobachtet, wurden aber auch schon in Sizilien und in der Adria vor Kroatien gemeldet.» Der Indische Rotfeuerfisch kommt bereits in geringen Tiefen von ein bis zwei Metern vor und stellt ein Risiko für Touristinnen und Touristen dar. Für den Menschen ist er gefährlich, da seine stacheligen Rückenflossen ein starkes Gift enthalten, welches zu heftigen Schmerzen, Fieber oder vorübergehenden Lähmungen führen kann, so McLellan.

Aktuell verbreitet sich der Indische Rotfeuerfisch rasant. IMAGO/imagebroker

Petermännchen

Im Mittelmeer weit verbreitet ist das Petermännchen. Der durchschnittlich 30 Zentimeter lange Fisch ist laut Silvia Frey, Meeresschutzbiologin von KYMA sea conservation & research, in Küstennähe anzutreffen. «Dort vergräbt er sich im Sand und wartet auf kleine Fische.» So komme es immer wieder vor, dass Badegäste auf den Fisch treten und von den Stacheln des Fisches gestochen werden. «An den Stacheln an Rückenflosse und Kiemen ist ein Gift, welches große Schmerzen und Schwellungen auslösen kann», so Frey. Bei einer allergischen Reaktion auf das Gift könne der Kontakt auch tödlich sein.

Petermännchen vergraben sich im Sand. imago/imagebroker

Hasenkopf-Kugelfisch

Auch der Hasenkopf-Kugelfisch ist aus dem Roten Meer via Suezkanal ins Mittelmeer gelangt. Aktuell ist er vor allem in Griechenland und der Türkei anzutreffen. «Der Fisch breitet sich allerdings schnell aus und ist auch schon in Italien und Spanien gesichtet worden.» Da der Fisch in zehn bis 100 Metern Tiefe lebe und nicht angriffslustig sei, sei der Kontakt mit ihm eher selten. «Dennoch sollte man den Kugelfisch nicht in die Enge treiben, denn dann wehrt er sich und beißt zu», so Frey. Die dabei entstehenden Verletzungen können schwerwiegend sein, da der Fisch vier scharfe und starke Zähne habe. Besonders gefährlich sei aber das Tetrodotoxin, das in der Leber des Kugelfisches zu finden ist: «Es kann bei einer hohen Dosis tödlich sein, insbesondere wenn man den Kugelfisch isst.»

Der Hasenkopf-Kugelfisch hat vier scharfe und starke Zähne. Getty Images

Das solltest Du im Ernstfall tun Grundsätzlich gilt: Um einem Stich vorzubeugen, empfiehlt McLellan, statt ins Wasser reinzulaufen, lieber langsam ins Wasser zu waten. So haben die Fische genügend Zeit, sich zurückzuziehen. Sollte dennoch etwas passieren, sollte man laut Frey den Stachel vorsichtig entfernen und die Wunde reinigen. Um den Schmerz und die Schwellung zu reduzieren, empfehlen beide Expertinnen, die Wunde in einem heißen Wasserbad für mindestens 30 Minuten einzuweichen. Bei anhaltenden Schmerzen sei ein Arztbesuch empfehlenswert.